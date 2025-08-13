ليلى زاهر وحازم إيهاب يقدمان "هند" في دراما مليئة بالمفاجآت

القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب عشاق الدراما عرض حكاية "هند" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه.. ليس كما يبدو"، والذي يضم سبع حكايات منفصلة، حيث تجسد الفنانة ليلى زاهر شخصية زوجة "يوسف" الذي يلعب دوره الفنان حازم إيهاب، بينما تظهر الفنانة ياسمين رحمي بدور شقيقته، في معالجة درامية تحمل أبعادًا إنسانية وتشويقية.

العمل من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد، وتواصل أسرة المسلسل حاليًا تصوير المشاهد المتبقية استعدادًا لعرضه خلال شهر أغسطس على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد كشفت الشركة المنتجة مؤخرًا عن الصور الأولى من كواليس حكاية "هند"، في الوقت الذي أكد فيه المنتج كريم أبو ذكري أن المسلسل يمثل تجربة فنية مختلفة تمامًا عما قدمه سابقًا، واعدًا الجمهور بعمل يجمع بين التشويق والابتكار.