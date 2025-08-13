نيرمين الفقي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أبهرت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت نرمين بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء مخططة نسقتها مع بنطلون بنفس اللون، بينما انسدل شعرها الناعم على كتفيها في لمسة زادت من جاذبيتها. وقد لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذي أثنى على ذوقها الراقي وحضورها اللافت.



آخر أعمال نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "محارب" الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجم حسن الرداد، بمشاركة أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، والممثل الشاب محمود عمرو ياسين. وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، إذ نال إشادة الجمهور والنقاد على حد سواء بفضل أداء نرمين المميز.

