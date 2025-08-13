نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامبو يعود إلى الشاشة.. فيلم جديد يكشف ماضي المحارب الأسطوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

بعد غياب استمر سنوات، تستعد هوليوود لإحياء واحدة من أشهر سلاسل الأكشن في تاريخ السينما، حيث يبدأ التحضير لفيلم جديد بعنوان "John Rambo" يروي تفاصيل حياة البطل الشاب جون رامبو قبل أحداث الأجزاء التي عرفها الجمهور.

الفيلم، الذي سيُصور في تايلاند عام 2026، يتولى إخراجه الفنلندي جالماري هيلاندر، ويكتب السيناريو الثنائي روري هاينز وصهراب نوشيرفان، المعروفان بتعاونهما في فيلم Black Adam.

وسيجسد الممثل الأمريكي نواه سنتينيو شخصية رامبو في شبابه، وهو نجم صاعد لمع نجمه في أفلام نتفليكس الشهيرة مثل To All the Boys I’ve Loved Before ومسلسل The Recruit، كما شارك مؤخرًا في Black Adam ويستعد لبطولة Street Fighter بدور “كين”.

ورغم أن النجم سيلفستر ستالون، الذي ارتبط اسمه بالشخصية منذ عام 1982، لن يشارك في الإنتاج أو التمثيل حاليًا، فإن مصادر مقربة لم تستبعد ظهوره في cameo إذا عُرض عليه دور مناسب.

الفيلم سيتناول تأثيرات حرب فيتنام على شخصية رامبو وتكوينه العسكري، في إطار درامي حافل بالإثارة، بينما تظل تفاصيل الحبكة والشخصيات المساندة طي الكتمان.

يُذكر أن سلسلة "Rambo" التي بدأت بفيلم First Blood عام 1982 والمستوحاة من رواية ديفيد موريل، حققت على مدار خمسة أجزاء إيرادات تجاوزت 800 مليون دولار عالميًا، لتصبح أيقونة في عالم الأكشن والدراما الحربية.