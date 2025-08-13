سكارليت جوهانسون تخوض مغامرتها الأولى خلف الكاميرا بفيلم “إلينور العظيمة”.. رحلة إنسانية من كان إلى نيويورك



القاهرة - محمد ابراهيم - أزاحت شركة "سوني" الستار عن البوستر الرسمي لفيلم "Eleanor the Great"، الذي يمثل الانطلاقة الأولى للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون في عالم الإخراج، والمقرر عرضه في دور السينما الأمريكية والكندية يوم 26 سبتمبر المقبل.

الفيلم، الذي كتبته توري كامن، يضم في بطولته جون سكويب، تشيويتل إيجيوفور، جيسيكا هشت، وإيرين كيليمان. وتدور أحداثه حول إلينور مورجنشتاين، سيدة في الرابعة والتسعين من عمرها، تنتقل إلى نيويورك بعد فقدان أقرب صديقاتها، لتبدأ رحلة عاطفية وإنسانية في البحث عن ذاتها وإعادة اكتشاف حياتها، مستوحية قوتها من قصة نجاة صديقتها من الهولوكوست، وهو ما يضعها في مواجهة غير متوقعة مع المجتمع والإعلام.

الفيلم حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان كان 2025 ضمن قسم "نظرة ما"، حيث قوبل بإشادة خاصة بأداء المخضرمة جون سكويب، التي حظيت بتحية حارة من الحاضرين، رغم تباين آراء النقاد الذين وصفوا العمل بأنه دافئ وإنساني ويحمل لمسة جوهانسون الخاصة في أولى خطواتها خلف الكاميرا.

وفي سياق آخر، كشفت سكارليت جوهانسون أنها حققت حلمًا ما دام راودها بالمشاركة في جزء جديد من سلسلة Jurassic World، مؤكدة أنها كانت على استعداد لقبول أي دور، حتى لو انتهى بموت شخصيتها بعد دقائق من الظهور، فقط لتكون جزءًا من هذه السلسلة السينمائية الشهيرة.