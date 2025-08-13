نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يتصدر تريند جوجل بعد الحلقة السابعة من "220 يوم" وسط تفاعل مع قصة أحمد ومريم في المقال التالي

تصدر الفنان كريم فهمي قوائم البحث على محرك جوجل بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل "220 يوم"، والتي حملت جرعة عالية من الدراما الإنسانية والمشاهد المؤثرة، خاصة في الخط الدرامي الذي يجمعه بالفنانة صبا مبارك.

في الحلقة، يتبادل الثنائي أدوار الكتمان والتضحية في مواجهة المرض، حيث تكشف الأحداث عن إصابة أحمد الذي يجسده كريم فهمي بورم خبيث في المخ. المفارقة المؤلمة أن الدور قد انقلب بين الزوجين؛ فبعد أن أخفى أحمد عن مريم إصابته في البداية خوفًا على قلبها وحفاظًا على استقرار حملها الذي انتظراه سنوات، تصبح مريم التي تؤدي دورها صبا مبارك هي من تحمل عبء الكتمان هذه المرة، بعد أن أكدت لها الفحوصات قسوة الحقيقة.

الحلقة قدمت لحظة إنسانية صعبة عندما تلقت مريم الخبر المؤكد من صديقتها عاليا خلال زيارتها المفاجئة لمكتبة العمل، لتدرك أن الورم خبيث، ومع ذلك تدخل إلى غرفة أحمد بابتسامة مصطنعة وتخبره أن الورم حميد، محاولةً زرع الطمأنينة في قلبه، بينما قلبها يختنق بالألم. مشهد صامت بعد الحوار نقل ببراعة مشاعر القلق، والخوف، والحب الممزوج باليأس، مما دفع الجمهور للتعبير عن تعاطفهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه التطورات فتحت باب النقاش بين المتابعين حول مفهوم "الكذبة البيضاء" في الحياة الواقعية، وما إذا كان الكتمان لحماية الطرف الآخر أمرًا مبررًا أم قسوة مقنّعة.

"220 يوم" يواصل ترسيخ حضوره كأحد أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الحالي، محققًا نسب مشاهدة عالية على قنوات MBC، ومتصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد". العمل من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وصبا مبارك كل من حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.