تفاصيل شخصية انتصار فى مسلسل قتل اختيارى

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت انتصار على المشاركة فى بطولة مسلسل قتل اختيارى، والذى انطلقت تحضيراته خلال الأيام الماضية تمهيدًا لبدء تصويره قريبًا.

شخصية انتصار فى مسلسل قتل اختيارى

وتجسد انتصار ضمن مسلسل قتل اختيارى، شخصية والدة أحمد خالد صالح وحماة ركين سعد.

ابطال تفاصيل مسلسل قتل اختيارى

ومسلسل قتل اختيارى تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة Phenomena وبطولة ركين سعد، أحمد خالد صالح، انتصار، رشدى الشامى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

قصة مسلسل قتل اختيارى

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، يتناول معاناة الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابون بمتلازمة داون.

أحدث اعمال انتصار

انتهت انتصار أيضًا من تصوير فيلم "بروفة فرح" بطولة نيللي كريم وشريف سلامة لبلبة، وآخر رجل في العالم، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، فيما بدأت كذلك تصوير مشادهها فى فيلم "ريد فلاج"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، وإخراج محمود كريم.

وايضا تشارك انتصار في بطولة فيلم "أول ليلة"، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، جيهان شماشرجي، حاتم صلاح، سيد رجب، رحمة أحمد، وقصة وإخراج ساندرو كنعان، فيلم "ولد وبنت وشايب" بطولة أشرف عبد الباقى، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى وإخراج زينة أشرف عبد الباقى، كما تواصل تصوير دورها فى مسلسل "ابن النصابة" بطولة كندة علوش، ياسمينا العبد.

كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو وإخراج حسين المنباوى، كما انتهت أيضًا من تصوير فيلم السادة الأفاضل بطولة محمد ممدوح وطه دسوقى وأشرف عبد الباقى وهنادى مهنا وناهد السباعى وإخراج كريم الشناوى.