بالصور.. انتهاء تصوير فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو

أحمد جودة - القاهرة - انتهي صناع فيلم صقر وكناريا من تصوير آخر مشاهد فيلم صقر وكناريا الذى يجمعهما فى السينما للمرة الأولى.

ابطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، انتصار وعدد آخر من الفانين.

قصة فيلم صقر وكناريا

ويظهر محمد إمام في احداث فيلم صقر وكناريا بدور شاب يدخل في قصة حب مع يارا السكري التي تعمل مصممة أزياء وشقيقتها يسرا اللوزي المتزوجة من شيكو، فيما تلعب انتصار شخصية والدة يسرا ويارا وحماة شيكو.

احدث اعمال محمد امام

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد إمام استكمال تصوير فيلم "شمس الزناتي - البداية" الذي تم تصوير جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، قبل توقفه وهو مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عامًا، ليكشف كيف تكون فريق الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، وأحمد عبد الحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

اخر اعمال شيكو

وكان اخر اعمال شيكو هو فيلم "ابن الحاج أحمد" في 2023 وخاض به أولى بطولاته المطلقة في السينما بعيدًا عن هشام ماجد وأحمد فهمي، وشارك في بطولة الفيلم: سيد رجب، رحمة أحمد، صبري فواز، مصطفى غريب، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فهيم وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من إخراج معتز التوني.

آخر أعمال محمد إمام

بينما كان آخر أعمال محمد إمام هو فيلم "اللعب مع العيال" الذي شارك في بطولته: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع الفنان محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.