نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبري تتألق بإطلالة رياضية الجمهور يتفاعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت ياسمين صبري بإطلالة رياضية داخل الجيم في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة لافتة رياضية من الجيم تكشف عن جمالها ولملمت خصلات شعرها.

الصورة تسببت في تفاعل واسع بين متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها لا تزال تتصدر قائمة النجمات الأكثر أناقة في العالم العربي.

اخر اعمال ياسمين صبري في الدراما

وكان اخر اعمال ياسمين صبري في الدرما هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

اخر اعمال ياسمين صبري في السينما

بينما كان اخر اعمالها في السينما هو مشاركتها في فيلم "المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد