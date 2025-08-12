نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث مشاريع كنزي تركي.. ديو غنائي مع إيهاب توفيق وتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة المصرية السعودية كنزي تركي للعودة إلى الساحة الغنائية بقوة من خلال طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مغامرة"، من إنتاج شركة PMG للمنتج تامر عبدالمنعم.

الأغنية تحمل توقيع الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أمين نبيل.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل كنزي تركي حاليا على تحضير ديو غنائي مشترك يجمعها بالنجم الكبير إيهاب توفيق، ومن المقرر بدء تصويره قريبا.

كما تستعد المطربة كنزي للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان محكى القلعة، خلال إحدى ليالي السهرات التي تقام هذا الشهر برعاية دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة.

يذكر أن كنزي تركي أطلقت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "فرح أخويا" بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة كما انتشرت الأغنية على محطات الراديو.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ولحن مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج وإنتاج تامر عبدالمنعم ـ شركة PMG.

وسبق لكيزي أن قدمت أغنية فيلم "قصة حب" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، والتي حققت نجاحًا مميزًا مع عرض الفيلم.