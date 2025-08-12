بكاء وفاء عامر على الهواء: 'أي حد اتهمني زورًا خصيمي يوم القيامة'

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة وفاء عامر عن فلسفتها في التعامل وقت الخلافات والخصومات، مؤكدة أنها لا تسمح لنفسها بالانتقام أو رد الإساءة بمثلها، حتى إذا بالغ الطرف الآخر في العداء.



وقالت عامر إن الشخص الشريف يتعرض لاختبارات في الحياة، وقد يملك القدرة على دهس من أمامه حتى يجعله أقل من الصفر، ولكنها ترفض اللجوء لمثل هذا الأسلوب، مضيفة: "أنأي بنفسى عن مثل هذه الأساليب وأبتعد بشياكة، دون أن أعامل الآخرين بمثل ما عاملوني به، فالخلاف ليس مبررًا للظلم أو التجريح.



وتابعت: قابلت كثيرين فجروا في خصومتهم معي، ولكن ليس لديهم ما يُمكنهم من دهسي وما إلى ذلك، إلا أن المواقف التي لا أنساها كانت مع أشخاص قدمت لهم الخير، لكنهم لم يحفظوا العشرة.



وشددت وفاء عامر على أنها لا تسامح من يظلمها أو يختلف الشائعات ضدها، مشيرة إلى أنها ستقتص من هؤلاء أمام الله يوم القيامة، وقالت: "أنا خصيم أي شخص عند ربنا، اتكلم عني دون وجه حق، أو أطلق شائعة ضدي، أو اتهمني زورًا، هذه الأمور لا أسامح فيها يوم القيامة، وسأخذ حقي منهم بشكل قاطع".



وبعيون دامعة، تذكرت وفاء عامرصديقة لها لم تصن العيش والملح بينهما، قائلة: لم أعد أعتبرها صديقة في الوقت الحالي، ولكن هناك أشياء كثيرة أفعلها مع آخرين لوجه الله تعالى، وأجد المردود منهم على عكس ما فعلته معهم، فأترك مهمة الرد للمولى عز وجل لأنه المنتقم الجبار.