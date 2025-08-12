رامي صبري وروبي في أقوى حفلات الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - جمهور الساحل الشمالي على موعد مع حفل استثنائي وسهرة صيفية غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني 2025 يقام يوم 28 من شهر اغسطس الجاري ويحيي الحفل نجمان من نجوم الاغنية الشبابية وهما النجم رامي صبري والنجمة روبي الحفل وهو الحفل الأول لمركز الفنون بالساحل ليكون بداية لسلسلة حفلات تقام في الفترة المقبلة بالقاهرة يشارك فيها نخبة من نجوم الاغنية العربية والخليجية.



ومن المنتظر أن يقدم النجم رامي صبري، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا بالاضافة لألبومة الجديد " أنا بحبك أنت " الذي يضم ١٠ أغنيات متنوعة تتميز بطابع رومانسي ودرامي وايقاعي أيضا.



من جانب اخر ينتظر جمهور النجمة روبي التي اعتادت دائمًا على إطلاق أعمالها الغنائية بداية الصيف من كل عام سماع اغنيتها الجديدة "ثانيتين" التي تحقق حاليًا اعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الغنائية المختلفة بالاضافة لباقة من اجمل اغانيها الشهيرة.