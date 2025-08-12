الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصريح خاص، أكدت الفنانة جنات أن وصولها إلى قائمة الترند لا يعني أنها تتفوق على الآخرين و أوضحت أن النجاح يعكس جهدًا وتعبًا، وليس سببًا للتفاخر أو التقليل من الآخرين و حيث تناولت جنات في حديثها أهمية الاحترام والتقدير المتبادل بين الفنانين، مشيرة إلى أن الجميع يعمل بجد ويسعى لتحقيق أحلامه.

جنات: ريادتي في التريند لا تعني تفوقي على الآخرين بل تعكس جهدي ومهارتي

وأضافت جنات أن الفن هو مجال يبرز فيه التنوع، وكل فنان له شخصيته وأسلوبه الخاص و شددت على ضرورة التعاون بين الجميع لدعم المشهد الفني، بدلاً من الدخول في منافسات غير مبررة و أعربت عن قناعتها بأن النجاح الحقيقي يأتي من العمل الجماعي والاحترام.

في ختام حديثها، دعت جنات جمهورها إلى تقدير جهود الجميع، مؤكدة أن الفن يتطلب الموهبه والجدية، ولا يمكن اختزاله في أرقام المشاهدات أو عدد المتابعين و تعتبر هذه النظرة المتوازنة من جنات بمثابة رسالة لكافة الفنانين لتقدير ما يقدمونه ولم شمل الوسط الفني.

بهذا، تضع جنات معايير جديدة للنجاح، معلنةً أن القمة ليست مجرد منصب يتنافس عليه الفنانين، بل هي حالة من الإيثار والتفاهم في عالم الفن.