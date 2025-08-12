أميرة سليم تعيد إحياء حكاية "أوبرا عايدة" في الحلقة الجديدة من "أوبرا ريمكس"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حلقة جديدة من برنامجها الثقافي والفني "أوبرا ريمكس"، اصطحبت السوبرانو العالمية أميرة سليم جمهورها في رحلة زمنية بصرية وسمعية إلى قلب القاهرة الخديوية، حيث تعود الحكاية إلى أجواء الأزبكية في نهايات القرن التاسع عشر، وتحديدًا إلى لحظة ولادة أحد أهم الصروح الفنية في تاريخ مصر: دار الأوبرا الخديوية، وقصة عرض أوبرا "عايدة" لأول مرة عام 1871.

وخلال الحلقة، مزجت أميرة سليم بين السرد التاريخي والأسلوب القصصي، لتعيد للمشاهد تفاصيل حقبة زمنية كانت القاهرة فيها تتألق بطابع معماري أوروبي وروح ثقافية عالمية. فتحدثت عن رؤية الخديوي إسماعيل لتحويل العاصمة إلى قطعة من أوروبا، وجعلها منارة للفن والثقافة، وعن علاقته بالموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي الذي ألّف أوبرا "عايدة" بعد قصة مثيرة كتبها عالم الآثار الفرنسي أوجوست مارييت، مستوحاة من أجواء الحضارة المصرية القديمة.

كما سلطت الحلقة الضوء على الأبعاد الفنية والدرامية لأوبرا "عايدة"، التي جمعت بين قصص الحب والصراع والوفاء للوطن، وعلى روعة موسيقاها التي مزجت بين الحس الأوروبي ولمحات من الروح الشرقية، ما جعلها عملًا خالدًا يعرض حتى اليوم على أهم مسارح العالم.

وتطرقت أميرة سليم أيضًا إلى التفاصيل الإنتاجية الضخمة التي صاحبت العرض الأول، والديكورات والأزياء المستوحاة من مصر القديمة، فضلًا عن رحلة الأوبرا من عرضها في دار الأوبرا الخديوية بالقاهرة إلى انتقالها إلى مسرح لاسكالا في ميلانو.

واختتمت الحلقة بإحياء ذكرى دار الأوبرا الخديوية التي دُمّرت عام 1971، مؤكدة أن الإرث الفني والثقافي الذي تركته سيظل حيًا في وجدان المصريين، ومشيرة إلى أن "أوبرا ريمكس" سيواصل في حلقاته القادمة استعادة أهم الحكايات من تاريخ الأوبرا العالمي والمصري بأسلوب معاصر يربط الماضي بالحاضر.

الجدير بالذكر أن برنامج "أوبرا ريمكس"، الذي تقدمه السوبرانو أميرة سليم، يُعرض أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء، ويهدف إلى تبسيط فن الأوبرا للجمهور العربي، وإعادة تقديمه بروح معاصرة تمزج بين السرد التاريخي والتحليل الفني والربط بالثقافة الشعبية الحديثة. يناقش البرنامج قصص أهم الأعمال الأوبرالية العالمية، وسير مؤلفيها الكبار مثل فيردي وموتسارت وفاجنر، بالإضافة إلى التوقف عند محطات بارزة من تاريخ الأوبرا في مصر والعالم، مع إبراز تأثير هذا الفن على الموسيقى الحديثة ووسائل التعبير الفني المختلفة.