نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال سليمان يغوص في مشاكل الأبناء يوميًا في مُسلسل "مين قال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التفاوت الكبير في طريقة التفكير بين جيل وآخر تحكم طبيعة تصرفات الأباء تجاه الأبناء مع بدايات مرحلة الشباب، حيث يسعي كل طرف إلي فرض وجهة نظره ورؤيته في المواقف المُشتركة، مما يترتب عليه صدامات كثيرة داخل كل العائلات والمُجتمعات، قضية شائكة ومُتجددة يُناقشها النجم جمال سليمان وفريق مُسلسل "مين قال" الذي يُعرض يوميًا على "MBC مصر2" في تمام الساعة 7:00 مساءً، بداية من "الليلة".

مُسلسل "مين قال" تدور احداثه في 15 حلقة في اطار اجتماعي كوميدي حول الأزمات والمشاكل التي يقع فيها الشباب الذين تتخطي أعمارهم سن الـ 18 عامًا، إذ يحاول الأب "جمال سليمان" فرض طريقته وأسلوبه في التعامل مع ابنه "أحمد داش"، الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة ويحوز درجات مرتفعه ويصطدم برأي والده في ضرورة إلتحاقة بكلية الهندسة بينما هو يهوي العمل في التجارة، ويحاول كل منهم فرض رأيه ووجهة نظره وتغوص الأحداث في الكثير من مشاكل الشباب في هذه المرحلة العمرية.

جمال سليمان: المُسلسل يرصد التفاوت الكبير بين طريق تفكير الأجيال

من جانبه أشار الفنان جمال سليمان إلي أنه تحمس كثيرًا للمُشاركة في مُسلسل "مين قال" بسبب النص المميز الذي صاغته الكاتبه مريم ناعوم، وأشار إلي أن المُسلسل إجتماعي إنساني يطرح قضية تعيشها كل أسرة في عالمنا العربي وخصوصًا في الوقت الحالي مع زيادة مساحة التباين الكبير بين الأجيال في تقييم كل الأشياء، وأشار إلي أن شخصية "جلال" التي يؤديها تُماثل الكثير من الآباء الذي يقعون في حيرة شديدة في أسلوب التعامل مع أبنائهم الذين أصبحوا يسعوا للنجاح والتحقق المالي على حساب القيمة والفكر وأحيانا القيم الأخلاقية.

يشارك في بطولة مُسلسل "مين قال" جمال سليمان، نادين، أحمد داش، ديانا هشام، إلهام صفي الدين، أميرة أديب، تاليف ورشة سرد تحت اشراف مريم نعوم، فكرة وسيناريو مجدي أمين، إخراج نادين خان

يُعرض مُسلسل "مين قال" على قناة "MBC مصر2" يوميا الساعة 7:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 12 أغسطس 2025.