نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كأني اتكسرت نصين"… ريهام عبد الغفور تصف صعوبة تخطي الفقد لـ يارا أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل النجمة ريهام عبد الغفور ضيفة على المذيعة يارا أحمد في برنامجها "بعد الغياب"، والذي تقدمه عبر منصات السوشيال ميديا ومن المقرر عرض الحلقة الخميس الساعة السابعة مساء.



وطرحت يارا أحمد برومو حلقة ريهام عبد الغفور، والتي كشفت فيها عن كيفية تخطيها وفاة والدها أشرف عبد الغفور وتصويرها مسلسل "كتالوج"، وقالت: "حسيت إني كبرت أوي وحاسة إني مش عارفة أعمل أي حاجة".

وتابعت: "طول ما أنا بصور كتالوج أنا بعاني أنا مش عارفة اشتغل خالص، أنا دلوقتي ممتنة لربنا إن المسلسل عجب الناس وأنا ساعاتها كنت حاسة إن مش عارفة أعمل أي حاجة".

وأضافت: "فكرة التخطي دي طلعت بالنسبالي مش مستوعباها أو مش فاهماها أصلًا، وكأني حد كسرني نصين بصراحة وأنا نحوا ناس فقدوا ناس قريبين بس كان الموضوع أسهل".

واستكملت: "متعلقة بيه جدًا وهو شخص عرف يسيب أثر على الناس اللي أولاده حتى

أبويا الله يرحمه مكنش بيبتسم كان يضحك تحسي إنه جايلنا من هناك من الجنة يعني".

واختتمت: "كل يوم في لحظة بتبقى صعبة مش مسألة الجنازة والعزا دي طبعا بتبقى إحساس مرعب وفظيع بس هو الحقيقة إنه كل يوم في لحظة صعبة".

وأيضًا مرت يارا احمد، الفترة الأخيرة بفقدان والدها وهو ما شجعها لتقديم هذه التجربة لمساعدة الذين مروا بهذه التجربة وتساعدهم من كل الجوانب الإنسانية والقانونية والدينية والنفسية وأيضًا تجارب المشاهير في التعايش مع الفقد ونجاحهم.

وبرنامج "بعد الغياب" إخراج احمد عبد المقصود، تصوير بولا ميلاد "بيجو"، وإعداد مني عقبي ورانيا عبد اللطيف ومونتاج كريم ياسر وممدوح خالد وتوني عاطف.

يذكر أن قدمت يارا في الفترة الماضية برنامج free time وبرنامج نجمك مع يارا عبر قناة هي في الفترة الماضية، وحققت بهما نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند لأكثر من مرة ومن أبرزها حلقة الفنانة حورية فرغلي.

https://www.instagram.com/reel/DNQlwYWiCd9/?igsh=bmJuZzRicG5ncmln