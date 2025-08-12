الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفنان حمزة نمرة للظهور كضيوف في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث من المنتظر أن يتم تصوير الحلقة قريبًا هذا اللقاء يعد فرصة للمشاهدين للتعرف على تفاصيل جديدة من حياة الفنان التي لم يلوكها في مقابلته السابقة.

حمزة نمرة يشارك في برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي على قناة الحياة قريبًا

خلال الحلقة، سيقوم نمرة بمشاركة تجربته الفنية ومشاريعه الجديدة، بالاضافة إلى تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تعكس واقع المجتمع يُعتقد أن هذه الحلقة ستستقطب عددًا كبيرًا من المشاهدين، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها الفنان.

من المتوقع ان يتم عرض الحلقة في نهاية الأسبوع المقبل، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة هذه اللقاء القيم عمرو الليثي يعتبر من الإعلاميين المميزين في تقديم القضايا وطرح الآراء بطريقة مثيرة.

حمزة نمرة، الذي ذاع صيته بموسيقاه المؤثرة وكلماته العميقة، يحظى بقاعدة جماهيري كبيرة تُقدر فنه وتبدي شغفها لمعرفة المزيد عن حياته الشخصية ومؤثراته الفنية.