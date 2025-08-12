نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سنوات من الخلافات.. عودة التعاون الفني بين المنتج الكبير هاني محروس والمطرب محمد رشاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة كبيرة، وبعد خلافات استمرت لسنوات، عاد التعاون الفني مجددًا بين المنتج هاني محروس والمطرب محمد رشاد.

ويعمل هاني محروس حاليًا على إنتاج أغنية جديدة لمحمد رشاد بعنوان "قهوة مظبوطة" من المقرر طرحها غدًا الأربعاء ١٣ اغسطس.

الأغنية تأتي ضمن ميني ألبوم يحمل اسم "عشم إخوة"، من إنتاج شركة "إن جي ميوزيك برودكشن" للمنتج هاني محروس.

أغنية "قهوة مظبوطة" من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مصطفى الشعيبي، توزيع: إسلام ساسو، وهندسة صوتية: هاني محروس.

يُذكر أن محمد رشاد قدّم عددًا من الأغاني الناجحة خلال فترة تعاونه السابقة مع شركة "إن جي ميوزيك برودكشن"، من أبرزها: "اللي كانوا"، "أنا آسف"، وغيرها من الأعمال الغنائية.