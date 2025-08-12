نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات: تصدُّري التريند مش معناه إني أحسن من غيري! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة جنات أن تصدّر ألبومها الجديد “ألوم على مين” قائمة تريند يوتيوب في عدة دول عربية، لا يعني بالضرورة أنها أفضل من غيرها، مشددة على أن نجاحها لا يلغي أو يقلل من نجاحات زملائها في الوسط الفني.

وكان الألبوم، الذي طرحته جنات منذ أيام بعد غياب لعدة سنوات عن الساحة الغنائية، قد حقق صدى واسعًا، حيث تصدرت أكثر من أغنية منه التريند في مصر والسعودية والمغرب، من بينها: “ألوم على مين”، “فات بكره”، و“كاش كاش” والليله.

وأوضحت جنات أن ردود الأفعال حول الألبوم فاقت توقعاتها، مشيرة إلى أن تصدّر التريند أمر متغير بطبيعته، إذ تدخل أغنيات جديدة وتخرج أخرى بشكل شبه يومي، لكن ذلك يعكس من وجهة نظرها أن الموسم الغنائي الحالي غني ومتنوع ويخدم المستمع العربي أولًا وأخيرًا.

وأضافت: “الفترة الأخيرة شهدت طرح ألبومات مهمة لنجوم كبار مثل عمرو دياب، آمال ماهر، أصالة، وتامر حسني، وهذا يخلق منافسة قوية تصب في صالح الجمهور. بالنسبة لي، لا يعني تصدّر خمس أغنيات من ألبومي في ثلاث دول عربية أنني الأفضل؛ بالعكس، نحن نكمل بعضنا، وأحب أن أنجح بهدوء، فالمنافسة ليست همّي الأول، بل رضا الجمهور، والحمد لله لم يخذلني، وأسمع أغنيات الألبوم في كل مكان”.

يذكر أن ألبوم “ألوم على مين” يضم 9 أغنيات هي: “ألوم على مين”، “فات بكره”، “كاش كاش”، “الليلة”، “مبسوطين”، إضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية الأخرى.