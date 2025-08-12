فن ومشاهير

الليدي مادونا تكشف أسرارًا صادمة لأول مرة في "مع ماجد"

أحمد جودة - القاهرة - في أولى حلقات برنامجه الجديد "مع ماجد"، استضاف الإعلامي ماجد حيدر النجمة الليدي مادونا في حوار صريح ومؤثر، كشفت خلاله عن محطات قاسية وصادمة عاشتها منذ صغرها.
 

0bb4c0791e.jpg

روت مادونا لأول مرة تجربتها الشخصية مع زواج القاصرات، حيث تزوجت وهي في الخامسة عشرة من عمرها وأصبحت أمًا في سن مبكرة، مستعرضة الصعوبات التي واجهتها في تلك المرحلة. كما فتحت قلبها للحديث عن رحيل والدتها والألم العميق الذي خلّفه هذا الفقد، قبل أن تصدم الجمهور باعتراف جريء أنها حملت السلاح بدافع الغيرة في إحدى مراحل حياتها.
 

59889ea2e1.jpg

وتطرقت مادونا أيضًا إلى تفاصيل وأسرار لم تكشفها من قبل، ربما لأن ماجد حيدر عرف كيف يحاورها بأسلوب صادق وهادئ، جعلها تشعر بالراحة والانفتاح لتروي قصصها بكل شفافية.
الحلقة جمعت بين الصراحة والإنسانية، وأظهرت جانبًا مختلفًا من شخصية مادونا بعيدًا عن الأضواء والصورة النمطية.

 

