نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليدي مادونا تكشف أسرارًا صادمة لأول مرة في "مع ماجد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أولى حلقات برنامجه الجديد "مع ماجد"، استضاف الإعلامي ماجد حيدر النجمة الليدي مادونا في حوار صريح ومؤثر، كشفت خلاله عن محطات قاسية وصادمة عاشتها منذ صغرها.



روت مادونا لأول مرة تجربتها الشخصية مع زواج القاصرات، حيث تزوجت وهي في الخامسة عشرة من عمرها وأصبحت أمًا في سن مبكرة، مستعرضة الصعوبات التي واجهتها في تلك المرحلة. كما فتحت قلبها للحديث عن رحيل والدتها والألم العميق الذي خلّفه هذا الفقد، قبل أن تصدم الجمهور باعتراف جريء أنها حملت السلاح بدافع الغيرة في إحدى مراحل حياتها.



وتطرقت مادونا أيضًا إلى تفاصيل وأسرار لم تكشفها من قبل، ربما لأن ماجد حيدر عرف كيف يحاورها بأسلوب صادق وهادئ، جعلها تشعر بالراحة والانفتاح لتروي قصصها بكل شفافية.

الحلقة جمعت بين الصراحة والإنسانية، وأظهرت جانبًا مختلفًا من شخصية مادونا بعيدًا عن الأضواء والصورة النمطية.