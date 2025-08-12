نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان همسة يرفع شعار معركة الوعي ومحاربة تفريغ العقول وتجهيلها بالدورة الــ 13 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مهرجان همسة ان تقام الدورة الثالثة عشر تحت شعار "معركة الوعي ومحاربة تفريغ العقول وتجهيلها".

وقال الكاتب فتحي الحصرى رئيس المهرجان إن هى معركة بجب ان يقودها الجميع الشاعر بقصائدة، والروائي برواياته، والسيناريست بالمواضيع التى يقدمها، والفنان بما يقدمه.

وأضاف الحصرى ستكون تلك رسالة المهرجان وستقام على شرف المهرجان أمسيتان يشارك فيهما نخبة من الكتاب والشعراء وكتاب السيناريو ونجوم الفن لمناقشة مايجب ان نقدمه لهذا البلد بلدنا في هذا الشأن.

وأشار الحصرى كيف نخبر كل رب أسرة وكل أم ان بلدنا لايمكن أن تبنى إلا بالعلم والثقافة وليس بمواقع الجهل واستعمار الشعوب كيف نخبر كل شاب وكل فتاة أن المستقبل ليس في نقود تطبيقات اللهو والبذاءة ولكن في العلم والتقدم والتغلب على كل الصعوبات

إنه ا معركة الوعي شعار مهرجان همسة في دورته الثالثة عشرة.

وأعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان « أحمد عبد العزيز » وجائزة الإبداع والتميز عن دوره بمسلسل " فهد البطل " لجنة تحكيم وإستفتاء جمهور ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 13،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

وعقدت لجنة التحكيم الدرامي بمهرجان همسه للاداب والفنون فى دورته الــ 13 مساء أمس لاختيار الأعمال الفائزه في السباق الرمضاني 2025.

وضمت لجنة التحكيم كلا من رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصرى، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، المخرج حسام الدين صلاح، الفنانة ميرنا وليد، الكاتب والسيناريست أيمن سلامه، والكاتب والسيناريست الليبي أنيس بوجواري، والفنانة مي حسن مدير العلاقات العامة للمهرجان، وقد تغيب المخرج القدير إبراهيم الشوادي عن الاجتماع بسبب ظروف مرضه.

َ

وقال الكاتب فتحي الحصرى في تصريحات صحفيه سابقه دارت مناقشات كثيرة حول الأعمال التي شاركت في السباق الرمضاني 2025.

وأضاف الحصرى شهدت المناقشات حالات تباين الاراء في كل المجالات وإن إجتمع الجميع في النهاية على الأسماء التي تستحق الفوز والتكريم في المهرجان في دورته الــ 13.

وأكد الحصرى بأنه لن يعلن عن نتائج لجنة التحكيم إلا قبل المهرجان بأيام.

وقد أعلن الكاتب فتحي الحصرى عن نتائج إستفتاء الجمهور للدورة الـــ 13 منذ أيام قليله.

جدير بالذكر أن مهرجان همسة للأدب والفنون يحمل هذا العام إسم الراحل " سامي العدل" وترأسه شرفيا النجمة "وفاء عامر" ويقام المهرجان في منتصف شهر سبتمبر القادم على مسرح سيد درويش بأكاديمة الفنون تحت رعاية وزارة الثقافة.