قبل طرحه.. التفاصيل الكاملة لفيلم "ماما وبابا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "ماما وبابا" بطولة الفنان محمد عبدالرحمن والفنانة ياسمين رئيس، يوم 27 أغسطس الجاري، لينضم إلى قائمة أفلام موسم صيف 2025، وكشف القائمون على العمل عن البوستر الدعائي الأول، على أن يُطرح البرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.



أبطال فيلم ماما وبابا



الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن “توتا”، ويشاركهما وئام مجدي وعدد من الأطفال، في عمل ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي.

أحداث فيلم "ماما وبابا"

تدور أحداث الفيلم عن زوجين يعيشان حياة أسرية هادئة ومستقرة، حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما تمامًا، حيث يجد كل واحد فيه نفسه في جسد الآخر، الزوجة تكون في جسد زوجها والعكس صحيح، وذلك يجعلهما يدخلا في اختيارات هامة ويعيشا مواقف جديدة عليهم تمامًا وسط مفارقات كوميدية تنتج من الحالة التي أصبحا فيها.