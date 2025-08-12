في هذا الموعد.. تامر حسني يشعل أجواء رأس الحكمة بحفل ضخم

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في منطقة رأس الحكمة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري، ضمن جولته الفنية لصيف 2025، والتي تحظى بإقبال واسع من جمهوره في الوطن العربي.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق "نجم الجيل" الذين يحرصون دائمًا على مشاركته أجواء حفلاته المميزة، خاصة في الأجواء الساحلية الصيفية التي تضفي لمسة خاصة على عروضه، ويعد هذا الحفل من أبرز فعاليات الموسم في الساحل الشمالي، حيث يقدم تامر حسني باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة، وسط تنظيم وتأمين متكامل يضمن تجربة فنية راقية تناسب جمهور الحفل من مختلف الأعمار والفئات.

الجمهور اللبناني يستقبل تامر حسني بالمطار



وكانت آخر حفلات تامر حسني في لبنان حيث ظهر تامر حسني في فيديو محمولًا على الأعناق من استقبال جمهوره في لبنان بالدبكة اللبنانية وبالورود والزغاريد، يصور الجمهور ويمسك بالعلم اللبناني.

تعليق تامر حسني علي استقبال الجمهور اللبناني

وعلق تامر حسني على الفيديو: "لحظات جميلة مبتتنسيش من كرم ومحبة ومن الاستقبال الاستثنائي العظيم من الجمهور اللبناني الحبيب من لحظة وصولي المطار حتى الفندق، كل الحب والشكر والتقدير للشعب اللبناني الراقي الحبيب، حفظكم الله يا غاليين على قلبي".

آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



قصة فيلم ريستارت



تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.