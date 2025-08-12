نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليب «خطفوني» لعمرو دياب يتخطى 3 مليون مشاهدة ويتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق كليب "خطفوني" للهضبة عمرو دياب، بمشاركة ابنته جنا، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب"، حيث حصد أكثر من 3 ملايين و200 ألف مشاهدة في وقت قصير.



وجاء الكليب ضمن أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، وتمكن من تصدر قائمة تريند يوتيوب بعد ساعات قليلة من إطلاقه، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

تفاصيل الأغنية



والأغنية كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، والكليب من إخراج طارق العريان.



كلمات الأغنية

أنت حبيبي، حبيبي، حبيبي

كل ما فيك يا حبيبي، حبيبي

أغلى الناس عندي في ترتيبي

والباقي ييجي بعدين

أنت حبيبي، حبيبي، حبيبي أنا

قبل لقانا ما ييجي بكام سنة

يا اللي عيونك دول خدوني

وخطفوني ورموني

خطفوني، عينيك خطفوني

ورموني في نار وسابوني

آه، وقوام، قوام نظرة وسلام

ناديتك لقيتك مجنني

خطفوني، عينيك خطفوني

ورموني في نار وسابوني

آه، وقوام، قوام نظرة وسلام

أنا قلبي ده اتاخد مني

ده أنا ياما، ياما كان

كان قلبي يا حبيبي خالي

ياما، ياما كان ممنوع عليه سهر الليالي

كل ده زمان يا حبيبي كل، كل ده زمان

ولا دول ولا دول

أنت اللي مالي، مالي عيني

دولا ولا دول، اتدارى جوه نن عيني

يا حبيبي قول هتعيش معايا كده على طول