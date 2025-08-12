نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل، الموافق 14 أغسطس الجاري، في بورتو جولف بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات موسم حفلات صيف 2025.

ونشر تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" البوستر الدعائي للحفل، وعلق قائلًا: "استنوني يوم 14 أغسطس في حفل العلمين الجديدة ".



آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور خلال الفترة الماضية ألبوم الغنائي حمل اسم «ياه»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وكان من أبرز أغاني الألبوم أغنية «يوم ما تنسى»، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

كلمات أغنية «يوم ما تنسى»

حضن مين

هيساعني بعد منك أنت

حضن مين

ليل نهار

بسأل عليك أنت فين

مابتتنسيش

اشتياقي في الكلام باين عليا



لهفتي من غير ما أقول باينة في عينيا

قولي راجع ليا قولي

حتى لو مانتاش راجعلي

برضو ماتقولش الحقيقة

يوم ما تنسى

قولي واعمل فيا معروف على الطريقة

يمكن أهدى



يمكن اقدر أنام واغمض كام دقيقة

كل حاجة ما بينا عايشة بتطاردني

كل ذكرى وصورة ليها في قلبي روح

يوم ما تنسى

قولي واعمل فيا معروف على الطريقة