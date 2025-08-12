نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول والتر هاوزر يفجّر اعترافًا صادمًا: أفشيت سري عن The Fantastic Four لعشرات الأشخاص قبل طرح الفيلم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



فاجأ النجم العالمي بول والتر هاوزر، أحد أبطال سلسلة Fantastic Four، جمهوره باعتراف غير متوقع حول كواليس دوره في أحدث أفلام عالم مارفل السينمائي The Fantastic Four: First Steps. وخلال مقابلة حصرية مع مجلة GQ، كشف هاوزر، الذي يجسد شخصية Mole Man، أنه لم يلتزم الصمت التام بشأن تفاصيل شخصيته كما تفرض قوانين السرية الصارمة في هوليوود.

وقال الحائز على جائزة جولدن جلوب: "بكل صراحة، أخبرت ما بين 70 و80 شخصًا عشوائيًا عن دوري في الفيلم، سواء كانوا من العائلة أو الأصدقاء أو حتى المعجبين الذين التقيتهم بالمصادفة. لن أنكر ذلك، لقد كنت متحمسًا وأردت مشاركة هذا الحماس"، مضيفًا بابتسامة: "المميز أن هؤلاء الأشخاص كانوا أوفياء، لم يسربوا أي تفاصيل للإعلام، بل تعاملوا مع الأمر باحترام بالغ وحماس كبير".

ويُعد فيلم The Fantastic Four: First Steps العمل الافتتاحي للمرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، وهو يحمل رؤية جديدة تدمج بين الشخصيات المحبوبة بأسلوب مبتكر. ويأتي هذا المشروع بعد سلسلة من المحاولات السابقة في هوليوود لتجسيد القصة على الشاشة الكبيرة، بدءًا من فيلم Fantastic Four عام 2005 وRise Of The Silver Surfer عام 2007 من إخراج تيم ستوري، ثم نسخة 2015 التي أخرجها جوش ترانك. ورغم أن هذه الأفلام ضمت نجومًا بارزين مثل إيوان جروفود، وجيسيكا ألبا، وكريس إيفانز، ومايكل تشيكليس، ومايلز تيلر، وكيت مارا، ومايكل بي. جوردان، وجيمي بيل، إلا أنها لم تحظَ بإشادة نقدية تُذكر.

المخرج مات شاكمان، الذي يقود دفة العمل الجديد، أوضح أن الفيلم لا يشترط على المشاهدين متابعة الأجزاء السابقة لفهم القصة، مشيرًا إلى أنه سيقدم تجربة مغايرة تمامًا عما سبق في عالم مارفل، مع وعود بمشاهد مليئة بالإثارة والابتكار.

ويترقب جمهور مارفل حول العالم عرض The Fantastic Four: First Steps بحماس، خاصة مع الأجواء الغامضة التي تحيط بأحداثه، واعتراف هاوزر الأخير الذي أضاف لمسة إنسانية طريفة إلى الكواليس الصارمة لصناعة أفلام الأبطال الخارقين.