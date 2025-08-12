نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روبلكس" يشعل السوشيال ميديا قبل تصويره… أحمد زاهر ورحمة أحمد في دويتو كوميدي غير متوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مفاجأة فنية لفتت الأنظار، يستعد النجمان أحمد زاهر ورحمة أحمد لبدء تصوير مسلسلهما الجديد "روبلكس"، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في مزيج مختلف عن السائد. العمل، المكوّن من 15 حلقة، من المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويُتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب فكرته غير التقليدية وأسلوب تناوله للقضايا.

تصوير "روبلكس" سينطلق في الأيام الأخيرة من أغسطس الجاري، وسط تكتم شديد على تفاصيل أحداثه، الأمر الذي زاد فضول الجمهور وفتح باب التكهنات حول طبيعة شخصيات أبطاله.

رحمة أحمد: من "الكبريت الأحمر" إلى "روبلكس"

تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته رحمة أحمد في مسلسل "80 باكو" بموسم رمضان 2025، والذي شهد مشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف، وكان من أبرز الأعمال التي نالت إشادة الجمهور والنقاد.

أحمد زاهر: من "سيد الناس" إلى الكوميديا

أما أحمد زاهر، فيواصل تنويع أدواره بعد نجاحه الكبير في مسلسل "سيد الناس" رمضان الماضي، حيث تألق في دراما اجتماعية قوية إلى جانب عمرو سعد وإلهام شاهين، قبل أن ينتقل الآن لتجربة كوميدية جديدة قد تكشف جانبًا مختلفًا من موهبته.