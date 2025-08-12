سيد رجب يعود بجرأة في "لينك" لمواجهة عالم الهاكرز وجرائم البنوك

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان القدير سيد رجب لخوض مغامرة درامية جديدة من خلال مسلسل "لينك"، الذي يكتبه محمد جلال ويخرجه محمد عبد الرحمن حماقي، في إطار اجتماعي تشويقي يسلط الضوء على القضايا المسكوت عنها في عالم القرصنة الإلكترونية.



و ستتناول أحداث العمل عن جرائم سرقة الحسابات البنكية وطرق اختراقها من قِبل الهاكرز، في حبكة مشوقة تمزج بين الدراما والواقع. ومن المقرر أن تنطلق كاميرات التصوير يوم السبت المقبل، بمشاركة نخبة من النجوم، بينهم رانيا يوسف، ميمي جمال، أحمد صيام، وفرح الزاهد، فيما تواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الأبطال.

بالتوازي، يواصل سيد رجب تصوير مشاهده في مسلسل "ابن النادي" مع أحمد فهمي، من إنتاج طارق الجنانيني، تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويضم العمل أيضًا حاتم صلاح، آية سليم، محمد لطفي، رشدي الشامي، وآخرين.

يُذكر أن سيد رجب غاب عن موسم دراما رمضان الماضي، وكان آخر ظهور له في مسلسل "بيت الرفاعي" عام 2024، بطولة أمير كرارة، بينما ينتظر جمهوره إطلالته السينمائية المقبلة في فيلم "الست" أمام منى زكي، الذي يروي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.