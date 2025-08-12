عمرو سعد يفتح صفحة جديدة في دراما رمضان 2026 بمسلسل شعبي غامض

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم عمرو سعد لخوض موسم دراما رمضان 2026 بعمل جديد يحمل في طياته ملامح الحارة المصرية ونبض الشارع الشعبي، من إنتاج صادق الصباح، في تعاون يعِد بتقديم حكاية مشوّقة تمزج بين الدراما الاجتماعية والأحداث المشحونة بالإثارة.

وكشف مصدر خاص أن "عباس الريس" هو الاسم المبدئي للمسلسل، بينما تواصل الشركة المنتجة حاليًا استكمال ترشيحات أبطاله، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويأتي هذا المشروع بعد نجاح عمرو سعد في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، الذي جمع نخبة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد رزق، ريم مصطفى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، منة شلبي، إنجي المقدم، أحمد فهيم، نشوى مصطفى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، وطارق النهري، وحقق المسلسل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.

وعلى الصعيد السينمائي، يترقب الجمهور عرض فيلم "الغربان"، الذي انتهى عمرو سعد من تصويره منذ فترة، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداثه في أجواء أربعينيات القرن الماضي، على خلفية الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية عشية معركة العلمين، حيث تتشابك المصالح وتصطدم القوى في صراع مصيري. ويشارك في الفيلم عدد من النجوم، منهم مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، والراحل جميل برسوم.

كما يستعد عمرو سعد لبطولة فيلم جديد، لم تُكشف تفاصيله بعد، وسط تكتم شديد من صُنّاع العمل، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليواصل النجم مسيرته المتنوعة بين السينما والدراما، مقدّمًا لجمهوره أعمالًا تحمل بصمته الخاصة.