انطلاق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 2025… 9 ليالٍ فنية تمزج بين الأصالة وروح العصر

القاهرة - محمد ابراهيم -



تستعد قلعة صلاح الدين الأيوبي لاستقبال فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، وذلك في الفترة من 15 إلى 23 أغسطس 2025.

ويعد المهرجان واحدًا من أعرق وأهم التظاهرات الفنية في مصر والعالم العربي، حيث يحرص على الجمع بين الفنون الراقية والموسيقى العالمية في مكان تاريخي فريد، ليخلق تجربة استثنائية تجمع بين الجمال الفني وسحر الموقع الأثري.



وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن مهرجان القلعة أصبح علامة بارزة على خريطة الفعاليات الثقافية، نظرًا لما يقدمه من محتوى فني متنوع يجمع بين التراث والحداثة، ويستقطب آلاف الزوار من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، موضحًا أن هذه الدورة تحمل باقة من العروض المميزة التي تلبي أذواق عشاق الموسيقى والغناء بمختلف أنماطها.

برنامج المهرجان:الجمعة 15 أغسطس: حفل نجوم الأوبرا بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد (8م)، وفرقة وسط البلد (10م).

السبت 16 أغسطس: فصل الإيقاع الشرقي – مركز تنمية المواهب بقيادة الفنان سعيد الأرتيست (8م)، وخالد سليم (10م).

الأحد 17 أغسطس: عمرو سليم (8م)، والشيخ ياسين التهامي (10م).

الإثنين 18 أغسطس: كايرو كافيه مع علي شرف (8م)، أوركسترا جيتيسو الفلهارمونية من كازاخستان بقيادة دانيش راكيشيف (9م)، وهشام عباس (10م).

الثلاثاء 19 أغسطس: فرقة لا ثونا جايتيرا من كولومبيا (8م)، ومصطفى حجاج (10م).

الأربعاء 20 أغسطس: فرقة كنعان الفلسطينية (8م)، وإيهاب توفيق (10م).

الخميس 21 أغسطس: أوركسترا القاهرة السيمفوني بعرض “زوربا” بقيادة أحمد عاطف (8م)، وعلي الحجار (10م).

الجمعة 22 أغسطس: نسمة عبد العزيز (8م)، ومدحت صالح بمصاحبة فرقة عمرو سليم (10م).

السبت 23 أغسطس: أحمد جمال (8م)، وعرض "الصوفية والحداثة" للشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحي سلامة (10م).

ويتميز المهرجان بتقديمه مزيجًا فنيًا يجمع بين الحفلات الكلاسيكية، والألوان الموسيقية الشرقية والغربية، والعروض العالمية، ما يجعله ملتقى حقيقيًا للفن والثقافة، وحدثًا سنويًا ينتظره الجمهور بشغف، في واحدة من أروع الوجهات السياحية والثقافية في مصر.





