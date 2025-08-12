ياسين التهامي يضيء ليالي مهرجان القلعة بمدائحه وإبداعاته الروحانية



القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عميد الإنشاد الديني، الشيخ ياسين التهامي، لإحياء أمسية روحانية استثنائية ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك يوم الأحد 17 أغسطس، على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

ويقدّم التهامي خلال الحفل باقة من أروع المدائح النبوية والإبتهالات التي اشتهر بها، والتي ساهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز رموز الإنشاد الديني في العالم العربي، محققًا جماهيرية واسعة تمتد لعدة أجيال.

وتشهد الدورة الحالية من المهرجان، التي انطلقت في 15 أغسطس وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي، من بينهم علي الحجار، خالد سليم، أحمد جمال، مصطفى حجاج، نسمة عبد العزيز، هشام عباس، الموسيقار فتحي سلامة، ومحمود التهامي، إلى جانب فريق وسط البلد، سعيد الأرتيست، أوركسترا القاهرة السيمفوني، وفريق الأوبرا للموسيقى العربية.

ويُعد مهرجان القلعة من أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، إذ يجمع بين روعة الفن وأجواء القلعة التاريخية، حيث تمتزج أنغام الموسيقى بعبق التاريخ، مقدّمًا للجمهور توليفة فنية متنوعة من الغناء الشرقي الأصيل والموسيقى الكلاسيكية والإبداعات المعاصرة.

أما ياسين التهامي، فمسيرته الفنية الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي رسخت اسمه كصاحب مدرسة فريدة في الإنشاد، استطاع أن يفرض بها نفسه بجانب عمالقة هذا الفن، وعلى رأسهم أستاذه أحمد التوني، ليصبح رمزًا للروحانيات المصرية الأصيلة.