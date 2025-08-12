ياسمين رئيس وتوتا يبدلان الأدوار في "ماما وبابا" ابتداءً من 27 أغسطس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشهد دور العرض السينمائية في مصر انطلاق عرض الفيلم الكوميدي الاجتماعي الجديد "ماما وبابا" يوم 27 أغسطس الجاري، ليكون أحدث المنضمين لموسم أفلام صيف 2025. العمل يجمع بين النجمة ياسمين رئيس والفنان محمد عبد الرحمن توتا في قصة تحمل الكثير من المفارقات المضحكة والمواقف غير المتوقعة.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة هادئة ومستقرة، لكن حادثًا غريبًا يقلب موازين حياتهما رأسًا على عقب، إذ يستيقظ كل منهما ليجد نفسه في جسد الآخر. هذا التبدل المدهش يضعهما أمام اختبارات صعبة ومواقف طريفة، في مزيج يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين رئيس وتوتا، الفنانة وئام مجدي وعدد من الأطفال، وهو من فكرة رحمة فلاح، تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعى، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

على صعيد آخر، تواصل ياسمين رئيس تصوير دورها في فيلم "الست لما" الذي يضم نخبة من النجوم أبرزهم يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبد الجليل، ومحمود البزاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش قضايا المرأة، وتجسد خلاله شخصية "وفاء" الفتاة العشرينية الجريئة التي تتعرض لتحرش عنيف يغير مسار حياتها.

أما محمد عبد الرحمن توتا، فينتظر جمهوره في فيلمه الكوميدي الجديد "بيج رامي" مع رامز جلال، والمقرر طرحه قريبًا، ويشاركه البطولة بسمة بوسيل، محمد أنور، نسرين أمين، ومحمود حافظ، من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.