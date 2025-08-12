مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتصدر المشهد الدرامي بـ"فلاش باك" ويشعل التفاعل على السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

انطلق على شاشة DMC مؤخرًا عرض أولى حكايات المسلسل الجديد ما تراه ليس كما يبدو، وسط اهتمام واسع من جمهور الدراما المصرية والعربية، حيث تصدّر العمل قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض ثاني حلقات حكايته الأولى فلاش باك التي أثارت حالة من الجدل والتشويق.

المسلسل، الذي يحمل توقيع المنتج كريم أبو ذكرى، يتكون من 35 حلقة تنقسم إلى سبع حكايات منفصلة، مدة كل حكاية 5 حلقات تُعرض على مدار أسبوع كامل، ليقدم للمشاهد تجربة درامية متنوعة تجمع بين الإثارة، والغموض، والبعد الإنساني والاجتماعي. ويشارك في بطولة كل حكاية فريق عمل مختلف من النجوم، إلى جانب كتاب ومخرجين متنوعين، ما يمنح كل حكاية بصمة خاصة وأسلوبًا سرديًا مختلفًا.

ويُعرض العمل من السبت إلى الأربعاء في الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، مع إعادة في التاسعة صباحًا من الأحد إلى الخميس، كما يُعرض في الحادية عشرة مساءً على قناة DMC DRAMA، مع إعادات في السابعة صباحًا والرابعة والنصف عصرًا، ما أتاح للجمهور أكثر من فرصة لمتابعة الحلقات في أوقات مختلفة.

"فلاش باك"… بداية قوية وأحداث مشوقة

جاءت الحكاية الافتتاحية فلاش باك، من بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي، لتضع المشاهد مباشرة في قلب لغز غامض يتصاعد مع كل مشهد. ففي الحلقة الثانية، يواجه "زياد الكردي" (أحمد خالد صالح) صدمة مفاجئة بعد أن لاحظ ظهور حساب زوجته الراحلة "مريم" (مريم الجندي) على فيسبوك كـ"أونلاين" رغم مرور عامين على وفاتها.

يدفعه الفضول والحيرة للبحث عن هاتفها المتهشم الذي كان بحوزتها وقت الحادث، ويحاول مرارًا فتحه دون جدوى، قبل أن يتواصل مع شقيقتها المقيمة في ألمانيا وصديقتها المقربة، لكن كلتاهما تنفيان امتلاك أي كلمات مرور لحسابها. ومع تزايد الغموض، يلجأ زياد إلى أحد محال الصيانة، ويتمكن في النهاية من فتح الهاتف، ليجد داخله رسالة واحدة فقط، هي آخر ما تبادله مع زوجته قبل وفاتها.

الشكوك تتضاعف، والواقع يصبح أكثر التباسًا، قبل أن يتلقى زياد مكالمة من "ليلى" (آية عبد الرازق) تطلب لقاءه لتسليمه هدية، في اللحظة نفسها التي تصله فيها رسالة جديدة على فيسبوك من حساب زوجته تسأله: "انت مين؟"، وهو المشهد الذي أشعل حماس الجمهور، ورفع من وتيرة الترقب للحلقات القادمة.

نجاح سريع وتفاعل جماهيري

منذ عرض أولى حلقاته، حصد ما تراه ليس كما يبدو إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لقدرته على دمج عناصر التشويق مع سرد درامي مكثف، إلى جانب الأداء اللافت لأبطاله، والإخراج الذي يوازن بين الواقعية والإثارة البصرية. كما أشاد الجمهور بفكرة تقديم حكايات منفصلة متصلة، تمنح كل بطل فرصة كاملة للتألق، وتحافظ على تنوع الأحداث طوال مدة عرض المسلسل.