تعرف علي سر تصدر بسنت شوقي تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي تريند محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن شاركت جمهورها تجربة صيفية غير مألوفة، أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اختارت بسنت أن تضيف لمسة مغامرة إلى عطلتها في الساحل الشمالي، بخوض جلسة "حمام الثلج" أو ما يُعرف بالعلاج بالتبريد، وهي تجربة معروفة بفوائدها في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز المناعة.

ونشرت بسنت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق تفاصيل هذه التجربة، حيث ظهرت برفقة صديقتها وعدد من المشاركين داخل حوض ممتلئ بالماء والثلج، متبعة تعليمات المدرب التي بدأت بابتسامة هادئة، تلاها القيام بتمارين تنفس عميق، ثم الاسترخاء، قبل أن تخوض المرحلة الأصعب وهي غمر رأسها بالكامل في الماء البارد.

وأرفقت بسنت الفيديو بتعليق يعكس حماسها وسعادتها بهذه المغامرة، قائلة: "أول حمام ثلج جماعي لي، وما أتصورش أعمله في مكان أجمل من بحر الساحل"، مؤكدة إعجابها بالموقع الذي اختارته لخوض هذه التجربة الفريدة.

رد على شائعات الحمل

بالتزامن مع انتشار الفيديو، وجدت بسنت نفسها أمام موجة من التكهنات بشأن حملها، خاصة بعد نشرها وزوجها الفنان محمد فراج مقطع "ستوري" يتحدثان فيه عن وجود مفاجأة، الأمر الذي ربطه البعض بتوقعات بقدوم مولودهما الأول، خصوصًا مع إشارة الحديث إلى اللون الوردي.

لكن بسنت حسمت الجدل بأسلوب طريف، قائلة: "بس والله العظيم أنا مش حامل، ولو أنا حامل، لا أنا ولا محمد هنعلن بالطريقة دي"، موضحة أن المفاجأة التي تحدثا عنها لا علاقة لها بالحياة الشخصية، بل تتعلق بمشاركتهما في فيديو كليب أغنية "مستنيك" للفنان حسين الجسمي، من إخراج هشام جمال، وهي تجربة وصفتها بأنها مختلفة وغير مسبوقة في مسيرتهما.

رسالة شكر ومحبة للجمهور

وفي ختام حديثها، وجهت بسنت رسالة شكر لجمهورها على دعواتهم الصادقة ومحبتهم، قائلة: "عايزة أقول شكراً جداً على كل المشاعر الجميلة والدعاء اللي جالنا إنه ربنا يرزقنا الذرية الصالحة في يوم ما ربنا يريد، وبجد أنا حاسة بكل الحب، بس لسه ربنا ما أردش، وبعدين يا جماعة أنا خاسة أصلاً"، مازجة بين العفوية وروح الدعابة التي تميزها.