خاص | ملاك عادل لـ "دوت الخليج الفني": أغنية "بابا" نجاحها مش طبيعي.. والنجاح مع عمرو دياب مختلف

نجحت أغنية بابا لعمرو دياب في تصدر محركات البحث، وتصدرت التريند أكثر من مرة ونالت اشادات واسعة من الجمهور.

وحاور دوت الخليج الفني الشاعر ملاك عادل ليكشف تفاصيل وكواليس أغنية بابا



وأكد الشاعر ملاك عادل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" أن أغنية "بابا" التي كتبها لعمرو دياب حققت نجاحًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن تفاعل الجمهور معها يتزايد يومًا بعد يوم. وقال: "أغنية بابا نجاحها مش طبيعي، وكل يوم بتنجح أكتر، الحمد لله عملت أغاني كتير ناجحة، بس (بابا) في حتة تانية".

ونفي ملاك عادل حدوث أي تعديلات أو تغير كلمات في الأغنية أثناء عرضها على الهضبة عمرو دياب قائلًا:"مفيش ولا كلمة اتغيرت من أغنية بابا ".

وكشف عادل عن كواليس أعماله السابقة مع النجم عمرو دياب، موضحًا: "عملت قبل كده (الدنيا بترقص) لعمرو دياب ونجحت، لكن المرة دي النجاح مختلف".



كلمات أغنية بابا لـ عمرو دياب



رمش خطاف والسحر أصناف

وأنا قلبي يتخاف عليه يا بابا

ورد يتشال ولونه قتَّال

شغلني وأزال ما فات يا بابا

رسمة العين، ده ربنا يعين

كل اللي والعين منهم يا بابا

ماس على ياقوت، هموت عليها موت

من رقة الصوت، آهين يا بابا

آهي-آهي-آه، آهي-آهي-آه

من رقة الصوت، آهين يا بابا

آهي-آهي-آه، آهي-آهي-آه

من رقة الصوت، آهين يا بابا

خد ونَّاس وضيُه كالماس

عايز له حراس عليه يا بابا

العيون سود وقلبي معقود

سكر وعنقود عنب يا بابا

الدلال قال في الضحكة موال

وحسنها اغتال قلوب يا بابا

ماس على ياقوت، هموت عليها موت

ومن رقة الصوت، آهين يا بابا.