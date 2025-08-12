فن ومشاهير

آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة آيتن عامر في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت جمهورها صورها من عطلتها الصيفية، أثناء استمتاعها بالأجواء.

أحدث ظهور لـ آيتن عامر 

وظهرت آيتن عامر في الصور خلال عطلتها الصيفية، مرتدية فستان اخضر مشجر طويل، وعلقت عليها قائلة: “السعادة هي ملابسي المفضلة”.

أحدث اعمال آيتن عامر 

تشارك آيتن عامر في فيلم “درويلة” الذي يشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، الفيلم من تأليف عبد الرحمن فتحي ومحمد دياسطي، ومن إخراج معوض إسماعيل، ويتميز بقصته التي تجمع بين الكوميديا والدراما.

اخر اعمال آيتن عامر

وكان اخر اعمال آيتن عامر هو مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى، فيلم عنب بطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ. 

