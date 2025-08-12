نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تنضم لمسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبدالغفور وشريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة هنادي مهنا مؤخرا لمسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبدالغفور وشريف سلامة.

تفاصيل سنجل مازر فازر

ومسلسل سنجل مازر فازر، قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح، ويجمع ريهام وشريف بعد أن اجتمعا معًا في عدة أعمال منها مسلسلي رمضان كريم عام 2017، والخطيئة الذي عُرض في 2014.

أحدث أعمال هنادي مهنا

ومن ناحية اخري، تواصل هنادي مهنا حاليًا تصوير فيلم السادة الأفاضل، من إخراج كريم الشناوي، تأليف مصطفى صقر، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، انتصار، بيومي فؤاد، ومحمد شاهين، هنادي مهنا، دنيا ماهر، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، وآخرين.

كما انتهت هنادي مهنا منذ ايام من تصوير شخصيتها في فيلم (أوسكار-عودة الماموث)، الذي تقوم ببطولته اما النجم احمد صلاح حسني ومحمود عبد المغني وغيرهم ويقوم باخراجه هشام الرشيدي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال هنادي مهنا

وكان اخر اعمال هنادي مهنا هو مسلسل "عتبات البهجة" الذي تدور أحداثه حول رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.