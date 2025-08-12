نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة غريبة.. ميريام فارس تثير الجدل من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة ميريام فارس حاله من الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة غريبة.

أحدث ظهور لـ ميريام فارس

وظهرت ميريام فارس بإطلالة جذابة وجريئة، مرتدية فستان طويل بصيحة الفرو باللون الأوف وايت مكون من عدة طبقات وبرقبة عالية والجزء العلوي مزين بتطريزات والأكمام منتفخة وتاج مزخرف على شكل "قرون".

اخر اعمال ميريام فارس

وكان اخر اعمال ميريام فارس هي أغنية غنيلي شوي شوي، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ومختلف منصات الإستماع الموسيقى، اغنيه تزلزلها والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وقد تعاونت فيها مع الشاعر والملحن يوسف العماني، مما يعكس استمرار نجاحاتها الفنية وتنوع إبداعاتها.

وايضا طرحت فيديو كليب "لحبيبي" الذي طرحته مؤخرا عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان ميريام فارس ويوسف العماني، توزيع ميريام فارس.

كلمات اغنية "لحبيبي"

لحبيبي قولوله

اني احبه همسوله

وإنه ساكن وسط قلبي

واموت بلحظة وصوله

طرشوله

قولوله

اني احبه قولوله

تعال جنبي يا غالي

تعال واقعد قبالي

يلي منورلي حياتي

وعايش انت فخيالي

تعال جنبي يا غالي

تعال واقعد قبالي

يلي منورلي حياتي

وعايش انت فخيالي