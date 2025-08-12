نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور بفستان لافت في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة رانيا منصور قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية رفقة شقيقتها.

أحدث ظهور لـ رانيا منصور

وظهرت رانيا منصور مرتدية فستان شفاف باللون الأزرق الفاتح مفتوح من البطن، ونسقت معه القليل من الاكسسوارات، وضعت القليل من المكياج وتركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها.

أحدث أعمال رانيا منصور

ومن ناحية أخرى، بدأت رانيا منصور تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، وتقدم فيه دور "هاجر" صديقة "فريدة" التي تقدمها غادة عادل.

كما تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد "الست لما" الذي تتشارك بطولته مع النجوم: يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ومحمود البزاوي، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

اخر اعمال رانيا منصور

وكان اخر اعمال رانيا منصور هو مسلسل شباب إمرأة، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا، داليا شوقي، حسن أبو الروس، ورانيا منصور، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

وايضا شاركت رانيا منصور في فيلم ريستارت بطولة: تامر حسني وهنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.