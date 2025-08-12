نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت دنيا سمير غانم عن سعادتها بكواليس فيلمها الجديد روكي الغلابة، وعن مشاركتها ابنتها في العمل الذي يعرض في السينمات حاليًا، وذلك خلال تصريحاتها في لقاء تلفيزيوني.



وعلقت دنيا قائلة: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي في روكي الغلابة لكن الموضوع مش سهل خالص وسعيدة بوجود كايلا معايا في الفيلم لأنها بتحب وبحب أشوف فيديوهاتها على التيك توك".



وعن عودة تعاونها مرة أخرى مع إيمي قالت: "نفسي أرجع أشتغل مع إيمي مرة تانية ونقدم حاجة تنجح زي مسلسل نيللي وشيرهان".

قصة فيلم روكي الغلابة



وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.