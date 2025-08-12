نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تتألق في أحدث ظهور لها أعلى يخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة بوسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت جمهورها صورها من عطلتها الصيفية، وظهرت في يخت مستمتعة بالأجواء.

أحدث ظهور لـ بوسي

وظهرت بوسي في الصور مرتدية مايوه بنقشات برتقالية كما وضعت عليه غطاء باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الأبيض وقبعة، كما ارتدت نظارة شمسية، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

أحدث اعمال بوسي

سبق، وقدمت بوسي بالاشتراك مع النجم المغربي سعد لمجرد أغنية "الشقاوة"، من فيلم "الشاطر" من بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وعادل كرم وأحمد عصام السيد وخالد الصاوي، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وانتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني.

اخر اعمال بوسي

وكان اخر اعمال بوسي هي أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كما قدمت بوسي بالاشتراك مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يعرض حاليا في السينمات، من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي ومجموعة من النجوم.