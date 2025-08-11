نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية تارا عماد في مسلسل ولاد الأبالسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة تارا عماد خلال الفترة الماضية علي مسلسل جديد بعنوان ولاد الأبالسة، مكون من 30 حلقة.

شخصية تارا عماد في مسلسل ولاد الأبالسة

وتظهر تارا عماد ضمن احداث مسلسل ولاد الأبالسة بـ شخصية تيك توكر، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر في الـ off season.

أبطال مسلسل ولاد الأبالسة

ويضم مسلسل ولاد الأبالسة، بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري وإخراج محمد أسامة.

أحدث اعمال تارا عماد

ومن ناحية اخري، تشارك تارا عماد في مسلسل ماتراه ليس كما يبدو، بحكايتين هما فلاش باك وjust you، مع أحمد خالد صالح ومريم الجندي، وهو مشروع درامي يجمع بين التشويق والدراما الإنسانية والاجتماعية، ويضم سبع حكايات منفصلة، كل حكاية ستعرض في خمس حلقات، وتضم فريق عمل جديد بالكامل، سواء من ناحية الإخراج أو الكتابة أو البطولة.

اخر اعمال تارا عماد

وكان اخر اعمال تارا عماد هو مسلسل كتالوج، الذي عرض عبر منصة نتفليكس، بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، مع ظهور مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من بينهم: كابتن محمود الخطيب، عمرو يوسف، حنان مطاوع، والعمل من تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

قصة مسلسل كتالوج

ودارت أحداثه حول يوسف الذي يفقد زوجته أمينة بشكل مفاجئ، فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية طفليهما، وتتبدل حياته تمامًا حين يكتشف أن زوجته الراحلة تركت له عددًا من الفيديوهات التربوية، وكأنها كانت تضع بين يديه كتالوجًا يقوده لاكتشاف جانب خفي من نفسه، ويعيد بناء العلاقة مع طفليه.