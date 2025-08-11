بالوردي الفاتح.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة نانسي عجرم في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت جمهورها صورها من أحدث حفلاتها الغنائية ضمن مهرجان مالمو بالسويد.

أحدث ظهور لـ نانسي عجرم

واختارت نانسي عجرم إطلالة باللون الوردي الفاتح، مرتدية فستانا قصيرا بأكمام طويلة، لامع مزين بالترتر وشراشيب، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها ووضعت مكياجا يناسب إطلالتها.

أحدث اعمال نانسي عجرم

سبق، وطرحت نانسي عجرم أحدث ألبوماتها "نانسي 11" مؤخرا، وضم 11 أغنية، هم: (بدي قول بحبك، يا قلبو، أنا تبعني؟، غيرانين، طراوة، انسى، سيدي يا سيدي، لغة الحب، جاني بالليل، على علمي، أنا هفضل أغني).

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي أغنية "طول عمري نجمة" من ألحان الراحل محمد رحيم كما شاركت نانسي ضمن أحداث فيلم "مقسوم" بأغنيتين الأولى "مقسوم" من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد، و"قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد.

كلمات أغنية "طول عمري نجمة"

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

يسلم لسانك ده أنا لو مكانك كنت أقول أكتر وأكتر

كنت أقول أكتر وأكتر

أنت حليت في عيون الناس

لما بقيت ويايا

يرحم أيام لما اتمنيت

تتصور صورة معايا

دلوقتي غرورك بقى حقك