كارولين عزمي تتألق بإطلالة جريئه أمام البحر في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جريئه أمام البحر في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور لـ كارولين عزمي

وظهرت كارولين مرتدية فستان جريء باللون السماوي أمام البحر، وتركت خصلات شعرها الاسمر منسدلا علي كتافيها.

اعمال كارولين عزمي في رمضان

سبق، وعرض مؤخرا للفنانة كارولين عزمي مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داود، مراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

آخر أعمال كارولين عزمي

بينما كان آخر أعمال كارولين عزمي هو مسلسل الوصفة السحرية، وجسدت من خلاله دور صحفية شهيرة متزوجة من محمد أبو داود، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت تشويقي، يناقش عدد من القضايا منها المشاكل الزوجية التي تواجه الزوجين في بداية زواجهما.

كما شاركت في مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، كما شاركت في مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيه أمل" وتأتي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبدالسلام.