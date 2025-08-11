في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم الاثنين، 11 أغسطس، ذكرى رحيل أيقونة الفن المصري والعربي نور الشريف، الذي غاب عن عالمنا عام 2015 بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدّم خلالها ما يزيد على 250 عملًا في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، وُلد نور الشريف في 28 أبريل 1946 بحي السيدة زينب بالقاهرة، ونشأ يتيم الأب منذ سن مبكرة، لكنه تحدّى الظروف والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، متخرجًا عام 1967 بتقدير “امتياز” كالأول على دفعته.

الفنان القدير نور الشريف



بداياته الفنية

بدأ مشواره الفني بدور صغير في مسرحية الشوارع الخلفية عام 1962، قبل أن يلمع نجمه سريعًا في السينما بفيلم قصر الشوق (1967)، لتتوالى نجاحاته في أعمال خالدة مثل سواق الأتوبيس، الكرنك، حبيبي دائمًا، العار، أهل القمة، وحدوتة مصرية، وهي أدوار أكسبته عشرات الجوائز المحلية والعالمية، وجعلته رمزًا للتمثيل المتقن والاختيارات الهادفة.



أعماله الدرامية العريقة

على شاشة التلفزيون، أبدع في أعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الدراما العربية، أبرزها لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، عمر بن عبد العزيز، الرحايا، وهارون الرشيد، تميّز برفضه للألقاب الدعائية التي يُطلقها المنتجون على النجوم، معتبرًا أن “الإبداع لا يُقاس بالألقاب”، وضرب مثالًا بلقب “كوكب الشرق” الذي خرج من قلب الجمهور لأم كلثوم، على عكس الألقاب المصطنعة مثل “نجم النجوم”.



حياته الشخصية

حياته الشخصية كانت حديث الجمهور، خاصة علاقته بالفنانة بوسي التي أحبها وتزوجها وأنجب منها ابنتيه سارة ومي، ورغم انفصالهما عام 2006، عادا إلى بعضهما قبل وفاته، في قصة حب بقيت محفورة في ذاكرة محبيه. واليوم، يظل نور الشريف حاضرًا بإرث فني ثري، وأداء صادق جعل منه مدرسة قائمة بذاتها، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة من الفنانين.