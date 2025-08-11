نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منشورات قيم” تمزج بين التثقيف وتكريم المبدعين في أمسية “ملك وكتابة” بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أمسية أدبية مميزة جمعت بين الفكر والإبداع، احتفلت “منشورات قيم” بالتعاون مع الأستاذة مرام خلاف، مؤسسة مبادرة Book Voice، بتكريم الفائزين في مسابقة “ملك وكتابة” التي أطلقتها “منشورات قيم”، وذلك ضمن فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب، وسط حضور لافت من الكتّاب والمبدعين وعشاق الأدب.

استهل الحفل بكلمة للأستاذ محمد عبد السلام، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ”منشورات قيم”، أكد فيها التزام المؤسسة بدعم الكتاب الشباب وإبراز أصوات جديدة في مجالي القصة القصيرة والقصة المصورة.

كما تضمن البرنامج فقرة تثقيفية بعنوان “من أين بدأ الاسكريبت رايتنج”، قدمتها الأستاذة نورهان عز، حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وتطرقت إلى نشأة فن كتابة السيناريو وأثره في إثراء المحتوى الإبداعي.

وجاءت الفقرة الختامية مخصصة لتوزيع شهادات ودروع التكريم على الفائزين في المسابقة التي أقيمت على مدار شهر كامل، والتي تضمنت منافسات في فرعي القصة القصيرة والقصة المصورة.

في مجال القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول الدكتور حسين عبد البصير عن قصة “كل هذا الجمال”، كما كُرّم كل من: سارة ممدوح (خط إنتاج)، سارة عثمان (أربع وعشرون ساعة)، ماهتاب لطفي بدر (أرتوي أم أغرق؟)، هبة عزت (مشهد نهار خارجي)، أحمد كامل أنيس (مسعود الآلي)، نعمة الفراوي (سقوط حر)، أحمد عادل الحديدي (هيبنوس)، وأنجي أحمد (في القلب يا معلمي).

أما في مجال القصة المصورة، فاز بالمركز الأول عمار عزيز عن قصة “أكياس سوداء، قلوب سوداء”، فيما شملت قائمة المكرمين كلًا من: نور حرس (الحذاء السحري)، بيان أشرف (أمنية غويصة)، وحنين أبو بكر (كنكة وبدلة).

وأعلن الأستاذ أحمد عادل، الشريك المؤسس لـ”منشورات قيم”، أن جوائز المسابقة تتضمن نشر كتاب لكل فائز بالمركز الأول في نفس مجال قصته، إضافة إلى نشر مجموعتي القصص القصيرة والمصورة الفائزة في كتب جماعية تحمل عناوين الأعمال المميزة.