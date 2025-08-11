د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يمنح الـدكتور عمرو الليثي "لقب سفير مهرجان ابداع مراكز الشباب "

القاهرة - محمد ابراهيم - في احتفالية ضخمة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اختتمت مساء اليوم /الأحد/ الدورة الخامسة من مهرجان إبداع لمراكز الشباب، على مسرح الجلاء، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء محمد رجب رئيس الشؤون المعنوية، ونائب محافظ البحيرة ونخبة من نجوم الفن والإعلام.



وكرَّم وزير الشباب والرياضة، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي وأهداه درع الوزارة ومنحه لقب "سفير مهرجان ابداع لمراكز الشباب "، تقديرًا لمسيرته الكبيرة ورسالته الإعلامية من خلال برامجه الهادفة والتي استمرت على مدار سنوات تدعم الشباب في كافة المجالات ولاسيّما المبدعين والمتميزين منهم.



من جانبه، أعرب الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا اننا لدينا ٤٨٠٠ مركز شباب تحمل بين طياتها ملايين من الشباب المبدعين في شتي المجالات وإنه مؤمن ان الشباب هم طاقه النور في مصر ومبعث نهضتها ووعد الشباب بدعم الموهوبين منهم في برامجه وأتاحه الفرصه للمبدعين للمشاركه في الأعمال الفنيه.



واختتم الليثي كلمته قائلًا: "هذه هي مصر التي تدعم المواهب الشابة في كل المجالات"، مناشدًا جميع جهات الإنتاج في مصر أن تدعم تلك المواهب ومساعدتهم وهم أمل ومستقبل مصر.

وعلى جانب آخر، قام وزير الشباب بتكريم نخبة من المبدعين في كافة المجالات الإعلامية والفنية ًالثقافية.

ويهدف مهرجان إبداع في نسخته السادسة إلى تحفيز الشباب المصري على تنمية مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية مع التركيز على الابتكار والإبداع. ويُعد المهرجان فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على تقدير ودعم من خلال الجوائز والتكريم في حفل الختام الذي شهد إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز على المتسابقين المتميزين.