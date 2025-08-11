نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه العالمي الأول بلوكارنو إطلاق البوستر الرسمي لفيلم اغتراب للمخرج مهدي هميلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت MAD Solutions عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي قبل عرضه العالمي الأول اليوم في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا (6 - 16 أغسطس) الساعة 7 مساءً بمسرح كورسال في برنامج فيوري كونكورسو.

يتبع الفيلم ندوة نقاشية مع المخرج وأبطال الفيلم غانم زرلي، مرام بن عزيزة، سليم بكار، إلياس بلقاسم، مراد غرسلي، ومدير التصوير فاروق العريض.





يكشف البوستر الجديد عن جماليات الفيلم القاسية والمكثفة، مستخدمًا لوحة ألوان باهتة وملمسًا يوحي بالاحتراق، ليجسد بصريًا مشاعر الانهيار والصدمة والعزلة. هذا الطابع المتآكل يعكس الصراع النفسي العنيف الذي يعيشه البطل وتمزقه الداخلي. ومع تغييب جزء من ملامح وجهه، تتضح المفارقة بين الحضور والغياب، في إشارة إلى جوهر الحكاية: الاغتراب عن المجتمع وتلاشي الإحساس بالذات.





تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب. وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعيًا للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجيًا.





تُعد هذه المشاركة الثانية لهميلي بالمهرجان، بعد مشاركة فيلمه الروائي الطويل الأول أطياف بالمسابقة الرسمية للدورة الـ74. تلقى الفيلم دعمًا من عدة جهات منها فيلم فاند لوكسمبورغ، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (فرنسا)، والمركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، وصندوق البحر الأحمر، والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تليفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، وقمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، وسيني جونة - مهرجان الجونة السينمائي.





الفيلم من تأليف وإخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة لشركة الإنتاج يول فيلم هاوس (تونس)، ومهدي هميلي ودوناتو روتونو لشركة تارانتولا (لوكسمبورغ) وميشيل بالاغي لشركة فولت فيلم (فرنسا).



وإنتاج مشارك لكل من صندوق البحر الأحمر ومؤسسة الدوحة للأفلام.

شارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي، ويونس فارحي، ومراد غرسلي. الفيلم من تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.