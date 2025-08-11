نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يحيي حفلًا خاصًا لزوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أحيا الفنان محمد رمضان، مساء أمس الأحد، حفلًا خاصًا، بعد الجدل الذي أثاره بصورته ومقابلته بالسيدة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشعل محمد رمضان الحفل الخاص في مدينة نيويورك، بـ طاقته المعتادة وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلمات أغانيه ومنها أغنية يا حبيبي، وثابت.

وكان قد حرص محمد رمضان، على تلبية دعوة عائلة الرئيس الأمريكي ترامب له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك.

ونشر رمضان، الصور التي جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضًا للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".