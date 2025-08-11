نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا بعتز بجمهور ومتربي معاه"..أحمد عبدالعزيز يعلق على أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد عبد العزيز علي أزمته الأخيره والتي حدثت خلال الفترة الماضية، بعدما تداول له رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلال يتجاهل شاب حاول مصافحته في أحد المهرجانات الفنية.

وقال أحمد عبد العزيز، في تصريحات إذاعية عبر نجوم FM: "الحملة دي مالهاش أي أساس من المنطق، ببساطة الموقف أن أنا داخل أحضر حفل مهرجان ومتأخر شوية ويبدو أن في أحد الشباب مد إيده علشان يسلم عليا وأنا مخدتش بالي، وشفت مجموعة شباب واقفين في الوش شاورت ليهم بـ دماغي، وفوجئت بهذا الهجوم الشديد وكلام حول أني تجاهلت الولد وكسرت بخاطره وأني مغرور ومتكبر، ووصل الأمر إلى حد الكلام غير اللائق".

وتابع: "أنا الحقيقة عارف السوشيال ميديا كويس وعارف أنها هتضرنا أكتر من ما هتفيدنا، وعلشان كده كنت ناوي اتجاهل الموضوع تمامًا ولكن أنا بعتز بجمهور ومتربي معاه ويهمني أني أوضح لهم دايمًا الصورة والحقيقة كما حدثت بالضبط".