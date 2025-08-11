فن ومشاهير

مينا نبيل نجل ياسر جلال وأروى جودة في للعدالة وجه أخر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينا نبيل نجل ياسر جلال وأروى جودة في للعدالة وجه أخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان الشاب مينا نبيل، في مسلسل للعدالة وجه أخر، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الفترة المقبلة، من تأليف عمرو الدالى، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج مشيش.

ويظهر مينا نبيل بشخصية " يوسف"، نجل ياسر جلال الذي يظهر بشخصية "فؤاد السرجاني"، ووالدته أروى جودة بشخصية "داليا"، ويتورط في قضية قتل شابه تجسدها" نور إيهاب"، ويحاول والده أثبات الحقيقة.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة،  إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

